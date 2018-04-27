Варум отказалась от песни "Зимняя вишня" из-за трагедии в Кемерове

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Песня "Зимняя вишня" российской исполнительницы Анжелики Варум не вернется в ее репертуар из-за ассоциаций с пожаром в кемеровском торговом центре, где в конце марта погибли 60 человек.

Российская певица Анжелика Варум убрала из своего репертуара песню "Зимняя Вишня", об этом пишет РИА Новости со ссылкой на супруга исполнительницы, музыканта и композитора Леонид Агутина.

"Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль <…> Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией", - заявил Агутин.

После пожара в кемеровском торговом центре Варум убрала песню "Зимняя вишня" из репертуара, однако окончательного решения о судьбе песни до настоящего времени не принимала.

В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, большинство из них - дети.

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