Варум отказалась от песни "Зимняя вишня" из-за трагедии в Кемерове
Песня "Зимняя вишня" российской исполнительницы Анжелики Варум не вернется в ее репертуар из-за ассоциаций с пожаром в кемеровском торговом центре, где в конце марта погибли 60 человек.
Российская певица Анжелика Варум убрала из своего репертуара песню "Зимняя Вишня", об этом пишет РИА Новости со ссылкой на супруга исполнительницы, музыканта и композитора Леонид Агутина.
"Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль <…> Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией", - заявил Агутин.
После пожара в кемеровском торговом центре Варум убрала песню "Зимняя вишня" из репертуара, однако окончательного решения о судьбе песни до настоящего времени не принимала.
В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, большинство из них - дети.
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