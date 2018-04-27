В Москве нашли три скелета людей, убитых в 90-е
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Во время земляных работ на Большой Академической улице в Москве строители обнаружили три скелета людей, которых, по предварительным данным, убили в 90-е годы. Возбуждено дело об убийстве, Кто и за что убил этих людей, выясняется.
На севере Москвы обнаружили скелеты трех людей, предварительно, убитых в 90-е годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кости и черепа обнаружили строители, которые проводили земельные работы на Большой Академической улице.
На месте находки работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. Кто и за что убил этих людей, выясняется.
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