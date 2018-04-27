В Москве нашли три скелета людей, убитых в 90-е

Теги: убийство Происшествие москва

Во время земляных работ на Большой Академической улице в Москве строители обнаружили три скелета людей, которых, по предварительным данным, убили в 90-е годы. Возбуждено дело об убийстве, Кто и за что убил этих людей, выясняется.