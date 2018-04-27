Южная Корея и КНДР провели первый раунд исторических переговоров

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Главная мировая новость в пятницу - встреча глав КНДР и Южной Кореи. Исторические переговоры начались у демаркационной линии между странами и продолжились в "Доме Мира" на южнокорейской стороне.

Согласно разработанному протоколу, историческая встреча лидеров двух корейских государств планировалась на границе - в демилитаризованной зоне. Каждое движение, каждое слово с обеих сторон продумано заранее. Значение имеет каждая мелочь - всё это символы, которые останутся в истории. Ким Чен Ын проходит к линии, которая разделяет два государства уже более полувека. Здесь его ждёт южнокорейский коллега, но на своей стороне границы. Первое рукопожатие происходит через демаркационную линию, передает "ТВ Центр".

Рукопожатие долгое - полминуты. И лишь затем Ким переступает границу и оказывается на территории Южной Кореи. Лидеры, обменявшись приветственными словами, проходят во Дворец, где начнутся переговоры. Наблюдатели отмечают, что почётный караул южнокорейских военных отдаёт честь только своему президенту. А высшие чиновники приветствуют Кима очень сухо, лишь небольшим наклоном головы. Южные корейцы дают понять, что, несмотря на прорыв в отношениях, Север остается для них потенциальным врагом.

Дворец, в который направляются лидеры, имеет символическое название "Дом мира". Делегации проходят в зал, где начинаются первые прямые переговоры. За столом - два лидера. Рядом с каждым - только по два человека. С Ким Чен Ыном его родная сестра Ким Ё Чжон, которая уже посещала Южную Корею во время зимней Олимпиады, а также зампред Трудовой партии КНДР. С южнокорейским президентом за стол садятся глава его администрации и руководитель национальной разведки. Первое слово берёт Мун Чжэ Ин. Он призывает северокорейского лидера к достижению за этим столом конкретных результатов. Ким отвечает, что настроен также конструктивно.

"Мы прибыли сюда с надеждой открыть новую страницу в истории двух Корей. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры с президентом Мун Чжэ Ином, которые приведут к очень хорошим и значимым результатам", - заявил Ким Чен Ын.

"Я осознаю, какая ответственность лежит на наших с вами плечах. И я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, прибыв на эти переговоры. Так давайте вместе проявим решимость, и принесем мир и процветание на Корейский полуостров. С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора, она стала символом мира", - указал Мун Чжэ Ин.

После вступительных слов лидеров журналистов просят удалиться из зала. Переговоры проходят за закрытыми дверями. Как принимающая сторона, Сеул организует брифинг пресс-службы своего президента, на котором немного приоткрывает содержание встречи.

"Оба лидера очень серьёзно обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова, установление устойчивого мира и пути развития отношений между Южной и Северной Кореей", - сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Йонг-Чан.

Пресс-секретарь южнокорейского президента также сообщил, что Сеул выступил с предложением соединить железнодорожное сообщение двух стран. Пхеньян со своей стороны предложил проводить теперь встречи на высшем уровне чаще. Оба лидера говорили о необходимости прекратить конфронтацию.

Атмосфера переговоров, несмотря на традиционное взаимное недоверие, похоже, действительно была позитивной. Ким Чен Ын то ли в шутку, то ли всерьёз пообещал своему южнокорейскому коллеге "больше не будить его ракетными запусками", которые КНДР обычно проводила ранним утром. А также сообщил, что привёз Мун Чжэ Ину знаменитую пхеньянскую гречневую лапшу, которую южнокорейский лидер и отведал на обеде после официальной части переговоров. Это третий межкорейский саммит в истории разделенной с 1953 года страны. Между двумя государствами до сих пор нет даже мирного договора. Действует лишь перемирие. Сама встреча, которая напоминала спринтерский забег, это, конечно, прорыв, но заключение настоящего мира явно будет очень долгим марафоном.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".