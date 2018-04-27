Постпред России при ОЗХО обвинил США в бойкоте брифинга по Сирии

Теги: химоружие озхо Сирийский конфликт

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин обвинил своего коллегу из США Кеннета Уорда, заявив, что тот "костьми ложился", лишь бы не допустить союзников Вашингтона на брифинг по инциденту в сирийском городе Дума.

Эти страшные откровения 11-летнего сирийского мальчика в Гааге западные страны решили просто проигнорировать. С трибуны организации по запрещению химоружия Хасан Диаб рассказывал, как его по туннелям какие-то люди вели в госпиталь, там обливали водой, ничего не объясняя, и снимали все на видео. А потом эти кадры на Западе выдали как спасение жертв химической атаки, передает "ТВ Центр".

17 человек из сирийской Думы - живые свидетели постановочных отравлений и, наоборот, совсем нешуточных бомбардировок - добрались до Гааги в надежде рассказать правду. Но слышать ее в Европе упорно не хотят. Переживших трагедию людей назвали комедиантами, а сам брифинг "неприкрытым маскарадом".

"ОЗХО - это не театр. Собеседования со свидетелями должны проводить следователи организации. Решение России использовать площадку ОЗХО - всего лишь очередная попытка подорвать работу организации, выставляя жертв химической атаки в роли "комедиантов". Это неприемлемо", - заявил постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон.

Если следовать логике представителей западных стран, получается, что бомбить суверенное государство, используя как предлог непонятно кем как и где снятые кадры можно, а вот общаться с реальными очевидцами происходящего, необязательно. Ведь их показания полностью опровергают аргументы Запада, на основании которых международная коалиция во главе с США выпустила по Сирии ракеты. Ключевую роль в этом сыграли "Белые каски", которые в своем ролике за химоружие выдавали обычную пыль.

Неуважение продемонстрировала и зарубежная пресса, которая хоть и была на брифинге, но все равно решила не разбираться в том, что говорят жители сирийской Думы, местные врачи, а главное - дети, которые уж точно далеки от любых политических игр. В иностранных СМИ после брифинга - никаких серьезных статей и, тем более, журналистских расследований. Западный мир, в котором белое становится черным и наоборот, больше не требует внятного анализа и веских доказательств.

Борис Иванин, "ТВ Центр".