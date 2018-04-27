В нескольких регионах прошла антитеррористическая операция

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В пяти регионах России прошла масштабная антитеррористическая операция. Сотрудники ФСБ раскрыли и обезвредили несколько бандформирований. Злоумышленники планировали теракты и покушения на сотрудников органов власти. Уничтожены более 10 боевиков, около 30 задержаны.

Броневик спецназа на полном ходу прорывается к частному дому в Дербенте. Через секунды из окон по КамАЗу - шквальный огонь. Штурмовая группа ФСБ, открывает ответный. Из машины и позиций в доме напротив, передает "ТВ Центр".

Перестрелка продолжается больше часа. Чтоб не дать боевикам пойти на прорыв, двери забрасывают гранатами. Этой операции предшествовала долгая и кропотливая работа. Проверяя оперативные данные, спецслужбы выяснили, что в городе собирается крупная группа террористов из местной ячейки запрещенного в России "Исламского государства"

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья на территории Республики Дагестан органами безопасности была получена информация о том, что на территории города Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники", - сообщили в НАК.

Боевикам еще до штурма предлагали сдаться. Вели переговоры. Безрезультатно. Сложить оружие террористы отказались. Когда сопротивление прекратилось, спецназ зашел внутрь. Тела убитых нашли во дворе, между постройками. Всего в этой операции были уничтожены 9 бандитов. Еще одну группу через три дня обнаружили в лесу. В лагере. И с тем же набором оружия и взрывчатки, которую террористы собирались применить в дни праздников.

А одно из боевиков арестовали в соседнем с Дагестаном Ставрополе. Несколько недель слежки и агентурной работы вывели оперативников на бандита, который тоже собирался устроить теракт. Когда в ФСБ попало сделанное им же видеообращение, с ножом в руке, стало понятно, кому он присягает на верность. Флаг на стене говорит сам за себя. Как и купленное ружье - о намерениях.

Еще 14 человек задержали в Омской, Ульяновской областях и Татарстане. Окраина Казани. Группа захвата врывается в частный, неприметный дом. Одного из подозреваемых уложили прямо на пороге. Других - в комнатах. Застали спящими.

Обыски и аресты прошли сразу по нескольким адресам. По данным ФСБ, задержанные - сторонники запрещенной в России международной экстремисткой организации "Хузбут-Тахрир аль Ислами". Но, возможно, не только ее. Среди изъятого - символика, очень напоминающая флаги не менее одиозной "Джебхат ан–Нусры". Информацию в ноутбуках и телефонах изучают следователи. Уже установлено, что помимо запрещенной литературы, силовики нашли отчеты о вербовке рекрутов через соцсети. Меньше чем за неделю спецслужбам удалось не только нейтрализовать ячейки, которые готовили новобранцев для совершения терактов в стране, но пресечь каналы их переброски на Ближний Восток, для участия в боевых действиях.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".