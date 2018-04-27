Московское энергокольцо получит комплексное развитие

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В Москве реализуется проект комплексного развития городского энергокольца. Эта система обеспечивает бесперебойное электроснабжение столицы и ближайшего Подмосковья. В неё входят девять мощных электроподстанций.

Ее тепло и свет согревают северо-запад столицы и Подмосковье. Мощная электроподстанция "Западная" снабжает энергией район Митино, а также город Красногорск и значительную часть Красногорского района. А это не только жилые дома и офисные здания, но и станции метро, и другие важные объекты, передает "ТВ Центр".

Подстанция "Западная" занимает небольшой участок - всего 3 гектара. Это четырехэтажное здание, для которого были разработаны уникальные инженерные сооружения, позволяющие разместить оборудование трех классов напряжения.

Подстанция "Западная" входит в состав Московского энергокольца. Это девять объектов высокого напряжения, расположенных на окраине столицы. Кольцевая схема электроснабжения считается наиболее надежной. Все звенья этой системы постоянно модернизируются. Московское энергетическое кольцо позволяет свести до минимума вероятность крупных системных аварий в мегаполисе.

Такие проекты развития магистральных сетей позволяют значительно уменьшить количество технологических нарушений. За прошедшую зиму Федеральная сетевая компания снизила аварийность в столичном регионе на 14% по сравнению с прошлым годом.

Екатерина Гоголева, Юлия Степина, Евгений Рыбин, "ТВ Центр", Москва.