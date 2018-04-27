В аэропортах Москвы запретили лежать на сидениях и кататься на животных

Теги: Подмосковье аэропорт нарушение

Мособлдума запретила пассажирам московских аэропортов лежать на сидениях, сидеть на полу и ступенях, слушать музыку без наушников, передвигаться по территории на велосипедах, роликах и животных. Также теперь нельзя использовать аэропорт "в качестве гостиницы".

Мособлдума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Во "Внуково" пока не дали окончательного решения.

Согласно новым правилам, пассажирам нельзя лежать на сидениях и ставить на них багаж. Также запрещается сидеть на полу и ступенях, слушать музыку без наушников, катать детей в тележке, передвигаться по территории на велосипедах, роликах, "верхом на животных" и на других средствах передвижения, кроме инвалидных колясок. Кроме того, нельзя оставлять без присмотра взятую в путешествие собаку или кошку, пишет "Русская планета".

По эскалаторам и траволаторам запрещается бегать, даже если опаздываете на рейс. А по выключенным - и вовсе запрещено ходить.

Новые правила запрещают использовать аэропорт "в качестве гостиницы". Штраф за слишком долгое пребывание в аэропорту может составить от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Теперь также запрещено принимать душ, стирать вещи и переодеваться в туалетах. С полным перечнем новых правил можно ознакомиться здесь.

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