Роскомнадзор раскрыл причину временной блокировки соцсетей

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В Роскомнадзоре сообщили, что временная блокировка IP-адресов популярных в России соцсетей произошла по техническим причинам на фоне ситуации с Telegram. Ранее СМИ узнали о временной блокировке ряда IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников".

Временная блокировка IP-адресов популярных в России соцсетей произошла по техническим причинам на фоне ситуации с Telegram. В настоящий момент они свободны от блокировки, отметил Роскомнадзор.

"Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись", - отмечается в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Роскомнадзор внес ряд IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов. Кроме того, в списке оказались некоторые IP-адреса Yahoo, а также российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к мессенджеру. Тем не менее, Telegram остался доступен для российских пользователей.