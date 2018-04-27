Женщина погибла при падении из окна в Москве

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Пожилая женщина погибла из-за падения из окна квартиры на востоке Москвы. Это произошло на улице Первомайская.

На востоке Москвы из окна квартиры выпала пожилая женщина. В результате происшествия она погибла, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 27 апреля на улице Первомайская. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Выясняются обстоятельства случившегося.