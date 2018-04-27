Во ФСИН сообщили о пятерых вышедших на свободу пожизненно осужденных

Теги: Общество фсин тюрьма

За время существования в России колоний для пожизненно осужденных на свободу после пересмотра приговоров смогли выйти пять человек. В настоящее время в России на пожизненный срок осуждены 2010 человек, из них 267 имеют право просить об УДО.

За время существования исправительных колоний для пожизненно осужденных были освобождены пять заключенных, передает ТАСС.

"За время существования исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы было освобождено пять осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы", - рассказал начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор Игорь Вединяпин.

Наказание в виде пожизненного заключения начали применять в России 25 лет назад. Оно стало самым суровым наказанием после прекращения применения в России смертной казни в 1997 году.

По истечении 25 лет наказания у заключенного появляется право подать ходатайства об условно-досрочном освобождении. В настоящее время в России на пожизненный срок осуждены 2010 человек, из них 267 имеют право просить об УДО.

Читайте также:

ФСИН уточнила обстоятельства освобождения пожизненно осужденного