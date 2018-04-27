"ВКонтакте" обвинила РКН в непонимании принципов работы интернета

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В "Яндексе" подтвердили временное внесение Роскомнадзором своих IP-адресов в реестр блокируемых сайтов и ждут разъяснений от надзорного ведомства. В свою очередь социальная сеть "ВКонтакте" обвинила РКН в непонимании принципов работы современного интернета.

Компания "Яндекс" ждет разъяснений от Роскомнадзора по поводу внесения IP-адресов компании в реестр блокируемых сайтов, передает "Интерфакс".

"Сегодня ночью в реестре Роскомнадзора внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений Роскомнадзора", - сообщил директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.

Он отметил, что попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram в России опасны и наносят вред всему российскому интернету.

"Блокировка коснулась не только мессенджера - пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции", - подчеркнул Манджиков.

Помимо "Яндекса" свое недовольство действиями Роскомнадзора выразила социальная сеть "ВКонтакте". По словам ее управляющего директора Андрея Рогозова, РКН не понимает принципов работы современного интернета.

"Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных - end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению <…> Мы чувствуем ответственность за коммуникацию десятков миллионов людей и делаем свой вклад в развитие безопасного общения. В ближайшее время мы запустим голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием. Это значит, что никто кроме вас и вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора", - сообщил он.

В свою очередь в Роскомнадзоре заявили, что специально не блокировали IP-адреса российских и зарубежных социальных сетей, это произошло по техническим причинам на фоне ситуации с Telegram.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Роскомнадзор внес ряд IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов. Кроме того, в списке оказались некоторые IP-адреса Yahoo, а также российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к мессенджеру. Тем не менее, Telegram остается доступным для российских пользователей.

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