В "Шереметьево" два самолета пострадали от ударов молний при взлете

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Два самолета пострадали от удара молнии при взлете из "Шереметьево". Один из командиров судна был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

В "Шереметьево" 26 апреля молнии попали в два самолета, которые вылетали из аэропорта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Командиры самолетов Bombardier и Airbus А320 доложили в четверг днем с разницей менее часа о поражении атмосферным электричеством при наборе высоты.

Один из бортов пришлось возвращать в аэропорт вылета. Это был небольшой самолет Bombardier бизнес-авиации, который выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в "Шереметьево".

После того, как в воздушное судно попала молния, экипаж получил настоятельную рекомендацию вернутся в аэропорт вылета, чтобы оценить степень повреждений.

Между тем, среднемагистральный Airbus А320 не получил серьезных повреждений. Самолет "Аэрофлота" направлялся из Москвы в Ниццу.