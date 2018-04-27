Южная Корея и КНДР объявили о прекращении враждебных действий
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли совместную декларацию. Согласно документу, стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также общей целью двух стран стало проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.
Южная Корея и КНДР объявили, что общей целью двух стран является проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в совместной декларации, распространенной в пятницу по итогам саммита лидеров двух стран ,передает ТАСС.
"Юг и Север подтвердили, что их общей целью является проведение полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Юг и Север договорились предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в документе.
Также в декларации указано, что Сеул и Пхеньян прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также страны продолжат активный диалог на высшем уровне.
Кроме того, военные Южной Кореи и КНДР договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на уровне глав оборонных ведомств. Будет создан и совместный пункт оперативной связи в Кэсоне.
Согласно декларации, стороны договорились решать и гуманитарные проблемы, включая проблему воссоединения корейских семей.
Вместе с тем, КНДР и Южная Корея договорились начать работу для соединения железных дорог двух стран.
В перспективе обе страны, а также США будут продвигать проведение трех- или четырехстороннего саммита для установления твердого мира.
Встреча глав КНДР и Южной Кореи стала главной мировой новостью в пятницу. Исторические переговоры начались у демаркационной линии между странами и продолжились в "Доме Мира" на южнокорейской стороне.
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