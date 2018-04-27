В столице растет популярность проекта "Московское долголетие"

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Уникальный социальный проект "Московское долголетие" заинтересовал уже 100 тысяч пенсионеров. Со старта программы прошло два месяца, и всё это время москвичи активно записываются в кружки и секции. Занятия позволяют открыть в себе таланты и завести новые знакомства. Посещение курсов для всех участников бесплатно.

Красота не знает возрастных ограничений. Модели серебряного возраста готовы продемонстрировать это на собственном примере. Пару взмахов кистью профессионального стилиста и двух десятков лет как не бывало.

В таком виде просто невозможно "усидеть" на пенсии. Впереди - грандиозные планы на будущее и новые проекты. Юлия Хаустова едва узнает себя на прежней фотографии. Правильно подобранный макияж, новая прическа и уже вряд ли кто-то догадается, что ей за 60. Стилисты признаются: работать с такими моделями гораздо интереснее.

"Это совершенно открывает другие эмоции для них, и они становятся раскрепощеннее. Они становятся увереннее. Им легче общаться с молодежью на равных, потому что они тоже несут моду и эстетику в наш прекрасный город и в наше общество", - рассказал парикмахер – стилист Дмитрий Винокуров.

"Нести" гордо свой возраст перед публикой эти модели уже научились. Они впервые на подиуме. "На уровне своих сверстниц я думаю, что я прекрасно выгляжу, потому что действительно все эти мероприятия, которыми мы занимаемся, вот это "Активное долголетие", оно стимулирует быть молодой и красивой, другого просто выхода не остается", - говорит участница программы "Активное долголетие" Юлия Хаустова.

На три дня павильоны ВДНХ отданы в распоряжение старшего поколения. Здесь каждый участник программы "Активное долголетие" может найти занятие по душе. Презентации, мастер-классы, в том числе и от знаменитостей организованы для всех участников программы "Активное долголетие". Фестиваль посетил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Активная жизненная позиция теперь во всем. Кто-то осваивает новый иностранный язык, кто-то – компьютерные курсы. А кто-то, наконец, начал заниматься тем, к чему всегда лежала душа.

Елена Сахно, "ТВ Центр".