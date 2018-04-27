Журналист "ТВ Центра" Тимур Абдуллаев получил почетную медаль Минобороны

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За профессионализм, формирование престижа армии и отличное выполнение работы поблагодарил российских журналистов глава нашего Минобороны Сергей Шойгу. В числе награжденных - журналист "ТВ Центра" Тимур Абдуллаев.

На Всероссийском фестивале прессы прошла торжественная церемония награждения. В этом году за звание "Медиа-Ас" боролись более 750 участников из всех регионов России - корреспонденты, публицисты, творческие группы.

Почётные медали Минобороны вручили журналистам за выполнение профессионального долга в Сирии. В числе лауреатов - сотрудник телеканала "ТВ Центр" корреспондент Тимур Абдуллаев. Сергей Шойгу подчеркнул: от профессионализма российских журналистов зависит честь не только армии, но и всей страны.