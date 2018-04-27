В Москве стартовал фестиваль "Московская весна A Cappella"

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В город пришла "Московская весна". Причём , A capella. Так называется фестиваль, который в пятницу стартовал в столице.

Фестиваль "Московская весна A Cappella" открылся в столице. Музыка будет звучать во всем городе, петь будут даже на крышах и балконах. А вообще площадок более 60, включая парки и скверы. Соревноваться в пении предстоит не только москвичам, но и гостям столицы из 16 стран мира, передает "ТВ Центр".

Каждый день будут звучать самые разные композиции, но главное - живым голосом, без аккомпанемента. Все желающие смогут музыкантов послушать, а потом оценить на сайте фестиваля. Победителей ждут призы.