В "Лужниках" скоро появится Дворец водных видов спорта

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В столице завершается строительство Дворца водных видов спорта в "Лужниках". Это грандиозный комплекс, где заниматься плаванием смогут и профессионалы, и любители. Делить дорожки не придётся: площадь нового здания - больше 40 тысяч квадратных метров.

На этом месте могла быть летающая тарелка. Вполне себе настоящая, только вот без привычных зеленых человечков. От экспериментов решили отказаться - проголосовали за более приземленный вариант. В итоге, дворец водных видов спорта выглядеть будет так, словно сошел с открыток конца пятидесятых, каким и запомнился москвичам. Старина искусственная - "начинка" современная, передает "ТВ Центр".

"Существенно поменялась концепция объекта, потому что мы стали уделять больше внимания семейному формату активного отдыха. И поэтому половина здания будет посвящена именно формату активного отдыха. Честно говоря, такого масштаба объектов пока не было в России", - отметил первый заместитель генерального директора АО "Лужники" Эдуард Зернин.

Аналогов такому водному комплексу нет не только в России, но и в мире. 42 тысячи квадратных километров. Грамотно разместить на такой колоссальной территории все запланированные объекты - задача не из легких. Здесь, к тому же, решили совместить приятное с полезным. В одной части будут развлекательные объекты с горками и аквапарком, в другой - спортивный бассейн, достойный Олимпиады.

Особенно для тех, кто решит провести в обновленном дворце водных видов спорта целый день - а это возможно. Скучать будет некогда. Для родителей - тренажерные залы, для детей - специальные секции. Ну а после спортивных занятий - прогулка по обновленным "Лужникам".

В полной мере оценить все, что получилось, можно будет уже этим летом. Многие объекты обещают завершить к чемпионату мира по футболу.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".