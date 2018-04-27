В Кремле позитивно оценивают встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

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Кремль приветствует факт встречи лидеров Южной Кореи и КНДР и позитивно оценивает итоги прошедших переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что урегулирование конфликта на Корейском полуострове возможно только при прямом диалоге сторон.

В Москве позитивно оценивают итоги прошедших переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, передает "Интерфакс".

Спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что урегулирование конфликта на Корейском полуострове возможно только при прямом диалоге сторон.

"И вот сегодня мы видим, что этот прямой диалог состоялся, он имеет определенные перспективы, и мы в данном случае весьма позитивно оцениваем сам факт встречи лидеров двух Корей и те итоги переговоров, которые были ими оглашены", - заявил пресс-секретарь президента.

27 апреля встретились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Исторические переговоры начались у демаркационной линии между странами и продолжились в "Доме Мира" на южнокорейской стороне.

По итогам встречи страны приняли совместную декларацию. Согласно документу, стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также общей целью двух стран стало проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.

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