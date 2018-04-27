Новорожденного принца Кембриджского назвали Луи Артур Чарльз

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Третьего ребенка принца Уильяма и его супруги Кэйт Миддлтон, который родился 23 апреля, назвали Луи Артур Чарльз. Мальчик будет носить титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорожденному сыну, сообщает "Газета.Ru".

Мальчика назвали Луи Артур Чарльз. Его полный титул - Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

23 апреля в семье принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон родился третий ребенок, он станет пятым в очереди на британский престол. Уильям и Кейт в браке восемь лет, у них уже есть двое детей - принц Джордж (родился в 2013 году) и принцесса Шарлотта (родилась в 2015 году).

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