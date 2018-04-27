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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд завил, что май в России будет теплым. По его словам, в некоторых субъектах прогнозируется дефицит осадков.

Май в России в целом будет теплым. Об этом заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, передает "Интерфакс".

По его словам, прогноз касается Центрального федерального округа, Юга России, большей части Сибири и Дальнего Востока.

В некоторых субъектах даже прогнозируется дефицит осадков. По словам Вильфанда, в основном, это касается южных регионов европейской территории России, а также востока Коми и Архангельской области. На последних двух территориях в результате дается неблагоприятный прогноз по пожарной опасности на начало лета.

"В этих регионах в июне-июле ожидается повышенный четвертый класс пожарной опасности - в условиях незаходящего солнца там будет сильно нагреваться подстилающая поверхность", - отметил глава Гидрометцентра.

Также четвертый и пятый класс пожарной опасности ожидается на Юге России - в Крыму и Краснодарском крае.