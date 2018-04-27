В Кремле прокомментировали новые показания Родченкова

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва давно предупреждала международные организации о том, что нельзя на показаниях Григория Родченкова основывать решения, связанные с российскими спортсменами.

Оказался от своих слов. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор ВАДА Григорий Родченков не смог подтвердить показания о якобы существующей в России государственной системе поддержки допинга. Слушания прошли в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне.

По словам Родченкова, он никогда не видел, как наши атлеты употребляли разработанный им допинговый коктейль. Также выяснилось, что Родченков никогда не распространял его среди спортсменов. Когда речь зашла о составе вещества, информатор Всемирного антидопингового агентства начал путаться в показаниях, так и не ответив на вопрос.

Вслед за Родченковым от своих выводов отказался Ричард Макларен - глава независимой комиссии ВАДА, автор доклада об употреблении допинга в сборной России. На основе показаний Родченкова и доклада Макларена от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 наших спортсмена. Их результаты на Играх в Сочи 2014 года аннулированы.

Как отмечают в Кремле, международным спортивным организациям следует пересмотреть ранее принятые решения, относительно российских спортсменов. "Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов", - приводит "Газета.Ru" слова спикера Кремля Дмитрия Пескова.