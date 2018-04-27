Правительство Москвы согласовало акцию оппозиции 5 мая на проспекте академика Сахарова

Теги: Москва митинг

Власти Москвы согласовали оппозиционерам проведение 5 мая митинга на проспекте Академика Сахарова в центре города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Мэрия Москвы согласовала проведение 5 мая митинга на проспекте Сахарова. "Мы предлагаем коллегам провести мероприятие 5 мая на проспекте Академика Сахарова: шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, и на внешней стороне проспекта провести митинг. Мы считаем, что это очень хорошее компромиссное решение. Оппозиционеры пока ничего не ответили", - сказал ТАСС руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Уточняется, что при согласовании данного маршрута и места митинга были проведены консультации в том числе с Министерством обороны России, так как с 1 по 9 мая включительно в Москве проходит большое количество мероприятий, производится подготовка к Параду Победы. Значительное число мероприятий, в том числе – репетиции парада Победы и подготовка площадок для отдыха москвичей и туристов, проходит в Центральном административном округе Москвы.