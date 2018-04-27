14:37, 27 апреля 2018

Собянин поделился фотографиями прогулок с псом Джоуи

Теги:  Общество  собянин  животные  собаки

Мэр Москвы Сергей Собянин показал фотографии с прогулки со своим новым другом - собакой по кличке Джоуи, которую градоначальник взял из приюта во время фестиваля "Пасхальный дар".

Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте первые фотографии с собакой Джоуи.

Одна фотография сделана в помещении, все остальные - на прогулке. Сейчас Джоуи четыре месяца.

13 апреля Собянин взял собаку во время фестиваля "Пасхальный дар", где проходили мероприятия благотворительного проекта "Четвероногий друг". Щенка на улице подобрали волонтеры.

Другие новости

В других СМИ