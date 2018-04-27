Собянин поделился фотографиями прогулок с псом Джоуи
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Мэр Москвы Сергей Собянин показал фотографии с прогулки со своим новым другом - собакой по кличке Джоуи, которую градоначальник взял из приюта во время фестиваля "Пасхальный дар".
Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте первые фотографии с собакой Джоуи.
Одна фотография сделана в помещении, все остальные - на прогулке. Сейчас Джоуи четыре месяца.
13 апреля Собянин взял собаку во время фестиваля "Пасхальный дар", где проходили мероприятия благотворительного проекта "Четвероногий друг". Щенка на улице подобрали волонтеры.