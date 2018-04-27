ФСБ задержала готовивших теракты в Москве боевиков ИГ

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Сотрудники ФСБ задержали четырех участников "спящей ячейки" ИГ. Они планировали серию терактов в столичном регионе. Координация их деятельности осуществлялась из Сирии посредством мессенджера Telegram.

Четыре участника "спящей ячейки" запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" задержаны сотрудниками ФСБ. Они планировали серию терактов в столичном регионе, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона. При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram", - отметили в ФСБ.

Накануне, 26 апреля, стало известно, что Федеральная служба безопасности предотвратила теракты в нескольких регионах России. В Ставрополье был задержан сторонник ИГ, который планировал атаку правительства края и регионального управления ФСБ.

13 апреля Таганский суд столицы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram на территории России. Причина в отказе руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Как отметил основатель Telegram Павел Дуров, из-за блокировки сервиса национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян уйдут в WhatsApp и Facebook, которые контролируются США. Кроме того, террористическая угроза в стране останется на прежнем уровне.