Синоптики пообещали москвичам теплое лето
Предстоящее лето в Москве ожидается теплым. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По прогнозам синоптиков, июль станет самым теплым, но и самым дождливым месяцем года в столице.
Температура в Москве предстоящим летом ожидается около или выше нормы, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Среднемесячная температура в Москве в июне составит 16,7 градуса при 74 миллиметрах осадков, передает "МИР24". В июле в среднем - 18,5 градуса, количество осадков - 94 миллиметра.
При этом июль станет самым дождливым месяцем года. В августе средняя температура составит 16 градусов, а уровень осадков снизится до 75 миллиметров.
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