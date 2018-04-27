ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Волатильность рубля в апреле на фоне геополитической напряженности не создала рисков превышения цели по инфляции, отмечается в пресс-релизе регулятора. 6 апреля США ввели против России санкции. Они обрушили российские ценные бумаги и ослабили рубль.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Прогноз по инфляции по итогам года - 3-4%. Ослабление курса рубля в апреле станет фактором приближения темпов роста потребительских цен к 4%. При этом рисков превышения таргета по инфляции нет, считает регулятор.

"Банк России по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году. При этом Банк России считает, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию", - сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Ранее регулятор последовательно пять раз снижал ключевую ставку. 23 марта ЦБ снизил ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%. Снижая ставку, регулятор указывал на сохранение годовой инфляции на устойчиво низком уровне.

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