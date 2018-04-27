16:20, 27 апреля 2018

Путин потребовал разобраться с кадастровой ценой недвижимости в регионах

Теги:  путин  недвижимость  президент  Экономика  россия

Президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей потребовал разобраться с кадастровой ценой недвижимости в каждом регионе.

Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с кадастровой ценой недвижимости в каждом регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы государства на встрече с Советом законодателей. 

"Нужно внимательно смотреть, что в каждом регионе происходит. С этим нужно совершенно точно конкретно разбираться по каждому региону", - сказал Путин.

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