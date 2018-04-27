Путин предложил отметить 30-летие вывода войск из Афганистана

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Владимир Путин согласен с тем, что пришло время дать оценку военной операции СССР в Афганистане и провести мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из этой страны. По словам главы государства, администрация президента совместно с депутатами и сенаторами должны заняться этим вопросом.

Владимир Путин заявил о необходимости провести памятные мероприятия по поводу 30-летия с момента вывода советских войск из Афганистана, передает ТАСС.

"И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны", - сказал президент на встрече с Советом законодателей. Путин подчеркнул, что "администрация [президента] вместе с депутатами Госдумы, с членами Совета Федерации должны подумать над этим".

Ветеранские организации ранее обратились к главе государства и спикерам обеих палат парламента с просьбой в 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана подвести политический итог этой войне.

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