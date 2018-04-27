Роскомнадзор обвинил в массовых сбоях зарубежные компании

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Ответственность за сбои в работе сайтов в рунете лежит на зарубежных компаниях, заявили в пресс-службе Роскомнадзора. Ведомство ищет пути решения сложившейся ситуации и предлагает "Яндексу" и "ВКонтакте" вместе работать над минимизацией рисков для российских компаний.

К сбоям в работе сторонних сайтов при блокировке Telegram в России приводят действия ряда зарубежных хостинг-провайдеров, продолжающих предоставлять Telegram свои услуги. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"РКН совместно с РОЦИТ проводит с бизнесом работу, чтобы найти решения, позволяющие минимизировать риски, появившиеся в связи с противодействием Telegram и ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения Таганского суда. При желании к этой работе может присоединиться и "Яндекс", и "ВКонтакте", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

РКН 16 апреля начал блокировать Telegram в России. Мессенджер для обхода блокировки использовал хостинг Amazon и Google, и Роскомнадзор заблокировал IP-адреса этих компаний. После этого у сторонних ресурсов рунета возникли проблемы.

Ранее в реестр запрещенных сайтов также на некоторое время попали IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", "Одноклассников" и Liveinternet. Во "ВКонтакте" РКН обвинили в непонимании принципов работы современного интернета. "Яндекс" ждет разъяснений от ведомства.

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