"Саратовские авиалинии" пожаловались в прокуратуру на клевету со стороны МАК

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"Саратовские авиалинии" обратились в прокуратуру и Следственный комитет с заявлением о клевете со стороны Межгосударственного авиационного комитета. Как сообщил авиаперевозчик, один из сотрудников МАК заявил, что компания виновна в убийстве 71 человека, находившегося на борту Ан-148, разбившегося в Подмосковье.

"Саратовские авиалинии" подали заявление о клевете со стороны Межгосударственного авиационного комитета в прокуратуру и Следственный комитет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

"Коллективное обращение от трех сотрудников компании было подано в прокуратуру и следственный комитет Саратовской области. Сотрудник МАК заявил о том, что компания виновна в убийстве 71 человека", - сказали в компании.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший рейсом Москва - Орск из аэропорта "Домодедово", разбился днем 11 февраля спустя несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В качестве основной версии крушения Межгосударственный авиационный комитет (МАК) называл обледенение датчиков скорости. Неверные показания приборов привели к ошибкам в действиях экипажа.

Дополнение:

В МАК заявили, что мужчина, обвинивший авиакомпанию в убийстве пассажиров и экипажа Ан-148, не является сотрудником комитета и не имел права давать комментарии от его имени.

"Авиакомпания обращалась по этому вопросу в МАК, и им был направлен официальный ответ о том, что человек, на которого они ссылаются, не является сотрудником МАК. Этот человек - О. А. Буленков - является вице-президентом профсоюза летного состава гражданской авиации России, что указано в письме-ответе "Саратовским авиалиниям", - уточнили в комитете.

В свою очередь, в "Саратовских авиалиниях" подтвердили, что в их заявлении фигурировала фамилия Буленков.