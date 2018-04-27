В США не нашли свидетельств сговора между штабом Трампа и Россией

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Конгресс США распространил рассекреченный доклад по "российскому вмешательству", из которого следует, что комитет по разведке не нашел свидетельств сговора между штабом Дональда Трампа и Россией, а также признал, что встречи окружения президента США с российскими чиновниками не были результатом "сговора".

Конгресс США рассекретил часть доклада по "российскому вмешательству". Его авторы утверждают, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США, передает РИА Новости.

В докладе говорится, что Москва вмешивалась в выборы с помощью кибертатак, соцсетей, посредников и СМИ. При этом свидетельств "сговора" между предвыборным штабом Дональда Трампа и российским правительством комитет не нашел.

"Только что был опубликован доклад комитета по разведке палаты представителей. "Нет свидетельств" того, что кампания Трампа "вступила в сговор, координацию или заговор с Россией". Кампания Клинтон заплатила за компромат, полученный от России – ну, надо же! Абсолютная охота на ведьм! Теперь это должно прекратиться!" – прокомментировал публикацию доклада президент США в Twitter.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах Конгресса США.

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