Путин поручил Минобороны издать новый российский атлас мира

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Владимир Путин поручил Министерству обороны принять участие в издании нового российского атласа мира. Выступая в Санкт-Петербурге на заседании попечительского совета Русского Географического общества, президент отметил, что гриф секретности на многих военных картах уже устарел.

Как отметил "ТВ Центр", Минобороны надлежит обеспечить доступность своих материалов для гражданских целей, в том числе для туристических карт.

Говоря о подготовке атласа мира, Владимир Путин подчеркнул, что в продаже сейчас преобладают зарубежные издания, где многие традиционные российские названия заменены иностранными. Больше всего это заметно на карте Антарктиды: с неё удалены почти все топонимы, данные российскими первооткрывателями - Беллинсгаузеном и Лазаревым. Глава государства призвал больше внимания уделять топонимике и внутри России. Она должна стать важной частью просветительской работы.

"Особых слов заслуживает разработанная РГО концепция географического образования. О её необходимости много лет говорили эксперты и педагоги. Сейчас она полностью готова, и рассчитываю, что в самое ближайшее время будет утверждена Минобрнауки. Считаю важной и инициативу РГО присваивать новым улицам российских городов имена наших великих географов и путешественников. Первой на эту идею откликнулась Москва. Имена Дмитрия Анучина, Петра Семёнова-Тян-Шанского, Михаила Певцова и Александра Воейкова обрели улицы на юго-западе столицы. Там, где уже увековечена память других выдающихся членов РГО: Обручева, Вавилова, Вернадского, Миклухо-Маклая. В Краснодаре в честь Русского географического общества названы сквер и аллея. Рассчитываю, к таким инициативам подключатся и другие регионы России", - сказал президент.

В Санкт-Петербурге Владимир Путин также принял участие в заседании Совета законодателей – он объединяет руководящий состав Совета Федерации, Госдумы и глав региональных парламентов. Меры по выполнению задач, поставленных президентом в недавнем послании Федеральному собранию, были главной темой обсуждения. Владимир Путин призвал законодателей к созданию правовой системы, нацеленной на развитие научного поиска, творчества и предпринимательства. Её нормативы должны быть согласованы по всем уровням управления от федерального до местного.

"Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит и от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством Российской Федерации. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной. Ещё одна тема – это обеспечение обратной связи с избирателями. Надо как можно больше общаться с людьми, встречаться с ними регулярно. Будьте рядом с ними, будьте доступны, в том числе в трудных, непростых для граждан ситуациях. Только в таком, открытом, честном общении - и могут рождаться действительно востребованные идеи, законопроекты, отвечающие реальным чаяниям общества и стратегическим задачам развития нашего государства", - сказал Путин.