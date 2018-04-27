Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин положили начало миру на Корейском полуострове

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Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали сегодня историческое соглашение об официальном прекращении войны. Главы двух стран пообещали, что отныне берут курс на ядерное разоружение и объединение. Успешное проведение встречи позитивно оценили в российском МИД, расценив её результат как первый значимый шаг к национальному примирению.

Практически все новости с Корейского полуострова начинаются со слова "впервые". Впервые за 11 лет лидеры двух стран провели переговоры, впервые лидер КНДР оказался на территории южного соседа, впервые президент Южной Кореи вступил на землю КНДР и, как сообщает пресса, произошло это по инициативе Ким Чен Ына. Он взял южнокорейского коллегу за руку и "отвел" на Север.

Наконец, впервые стороны обсуждили отказ Пхеньяна от ядерного оружия, развитие добрососедских отношений и даже перспективы воссоединения 80-миллионного народа. Встреча, в которой наблюдатели обратили пристальное внимание на все детали. Рукопожатие лидеров двух стран длилось почти полминуты. И все это на линии соприкосновения, где еще не так давно работало агитационное вещание, и то и дело случались артиллерийские дуэли. Теперь же 38-я параллель – символ примирения. Такое казалось немыслимым последние 65 лет, со времен окончания корейской войны. В Южной Корее встречу транслировали в залах ожидания аэропортов, вокзалов и на улице.

В пограничном пункте Пханмунджом встретились и первые леди КНДР и Южной Кореи. Они обменялись приветствиями и со своими мужьями приняли участие в короткой фотосессии.

"Сегодня мы делаем много снимков", - пошутил Ким Чен Ын.

Дворец, в котором состоялся корейский саммит, имеет символическое название "Дом мира". Каждая делегация состояла всего из трех человек. Со стороны Юга – президент, глава его администрации и руководитель разведки. Со стороны Севера – высший руководитель, его сестра, ответственная за пропаганду в стране и второе лицо Трудовой партии КНДР. Мун Чжэ Ин призвал к достижению конкретных результатов. Ким Чен Ын заявил, что настроен конструктивно.

"Мы прибыли сюда с надеждой открыть новую страницу в истории двух Корей. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры с президентом Мун Чжэ Ином, которые приведут к очень хорошим и значимым результатам", - заявил северокорейский лидер.

"Я осознаю, какая ответственность лежит на наших с вами плечах. И я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, прибыв на эти переговоры. Так давайте вместе проявим решимость, и принесем мир и процветание на Корейский полуостров. С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора, она стала символом мира", - заявил президент Южной Кореи.

Переговоры продлились более полутора часов за закрытыми дверями. Однако некоторые подробности все же стали известны. Сеул выступил с предложением соединить страны железнодорожным сообщением. Сестра Ким Чен Ына подняла вопрос о перспективах объединения нации. А сам лидер КНДР пообещал своему южнокорейскому коллеге "больше не будить его ракетными запусками". Особое внимание прессы – к неформальной стороне встречи. После переговоров лидеры двух стран вместе посадили сосну как символ мира и процветания. А после этого, что особенно важно, некоторое время общались без посредников и внешнего давления – с глазу на глаз. Итог встречи – совместная декларация, один из основных пунктов которой – подготовка мирного договора.

"Очень важно, что Северная Корея принимает меры по замораживанию ядерной программы. Это значимый шаг к началу денуклеаризации полуострова. Я объявляю о том, что обе стороны будут плотно сотрудничать для достижения полной денуклеаризации. Мы вместе объявляем о том, что больше не будет войны на Корейском полуострове. Это начало новой эры мира", - заявил Мун Чжэ Ин.

"Мы приложили усилия для более результативного взаимодействия, чтобы подтвердить, что соглашение, подписанное сегодня перед лицом всего мира, не закончится, не успев начаться, как это было с предыдущими соглашениями", - отметил Ким Чен Ын.

Еще осенью, когда президент США обещал продемонстрировать КНДР невиданную доселе мощь американской армии и пригонял к берегам Северной Кореи авианосные группы, многим казалось, что боевые действия неизбежны. Но в этой "войне нервов" молодой Ким Чен Ын, отвечая на каждый выпад новым запуском ракет, переиграл опытного Трампа, считают эксперты. Стало понятно, что разговаривать с Пхеньяном с позиции силы не получится. И как только Вашингтон отошел на второй план переговоры между Севером и Югом сдвинулись с мертвой точки. Однако, зависимость Сеула от заокеанских партнеров еще велика. Швейцарская газета Tages Anzeiger отметила, что, несмотря на сегодняшний прорыв, результат предстоящего диалога Трампа и Ким Чен Ына неочевиден.

"Требуемую Вашингтоном "полную, поддающуюся проверке, необратимую денуклеаризацию" Северная Корея должна обсуждать с Трампом. Ким хочет за это от США "полной, поддающейся проверке, необратимой гарантии безопасности", которая включала бы и гарантию сохранения режима. Это, вероятно, будет невозможно без заключения мирного договора, однако для этого Трампу понадобится согласие Конгресса. Подводных камней, таким образом, достаточно", - говорится в материале издания.

Тем более остается вопросом, на каких условиях Северная Корея действительно откажется от ядерной программы. Ведь если речь идет о денуклеаризации полуострова, то с Юга так же должны быть вывезены и американские ядерные ракеты. Французская газета Le Monde задается вопросом, на какие уступки готов пойти Ким Чен Ын, учитывая, что теперь его приоритетом станет экономическое развитие, которому мешают международные санкции.

"Нормализация отношений с США дала бы Северной Корее доступ к международному финансовому сообществу и открыла дверь к иностранным инвестициям, в которых она нуждается. Подобная перспектива международной легитимности и экономические выгоды, которые она сможет извлечь, могут стать достаточными стимулами", - пояснили в газете.

Впрочем, эксперты отмечают – тенденция к мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове наметилась прочная. В августе Север и Юг проведут встречу членов разделенных семей, а осенью уже президент Мун посетит Пхеньян с официальным визитом.

Александр Огородников, Сергей Псурцев, Андрей Стрюков, "ТВ Центр"