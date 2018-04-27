Суд оставил экс-гендиректора "Гоголь-центра" в СИЗО

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Басманный суд отказался отпустить из СИЗО под домашний арест экс-гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Ранее с ходатайством об изменении меры пресечения для него обратился СК. Обвиняемый по делу о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии", находится под стражей с июня 2017 года.

Бывшего генерального директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского не переведут из СИЗО под домашний арест. Басманный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для фигуранта дела "Седьмой студии", передает ТАСС.

В ходе судебного заседания следователь попросил изменить Малобродскому меру пресечения на домашний арест. "Все следственные действия произведены, он знакомится с делом, есть все основания для смягчения Малобродскому меры пресечения", - отметил он. Адвокат обвиняемого Ксения Карпинская полностью поддержала ходатайство.

Прокуратура выступила против. "Ранее арест Малобродского продлевался по тем же основаниям, сейчас следователь не сказал ничего нового", - сказал прокурор. В итоге судья заключила: "Ходатайство следствия необоснованно, в удовлетворении ходатайства отказать".

Под домашним арестом по делу находятся режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер театральной компании Нина Масляева. Еще один фигурант дела - продюсер Екатерина Воронова – объявлена в розыск.

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