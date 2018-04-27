Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+

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Олег Дерипаска согласился сократить свою долю в компании En+ ниже 50% в связи с введенными США санкциями. В компании также сообщили, что бизнесмен согласился с предложением покинуть совет директоров. В En+ отметили, что продолжат защищать интересы инвесторов, и при первой возможности сообщат о дальнейших шагах.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска сократил свою долю в компании En+ до уровня ниже 50%. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Такое решение было принято после введения США санкций в отношении бизнесмена. Дерипаска также согласился выйти из совета директоров компании.

"Господин Дерипаска согласился с предложением председателя покинуть Совет и дать согласие на назначение некоторых новых директоров, с тем, чтобы большинство в Совете составляли новые независимые директора", - сообщили в En+.

В компании отметили, что намерены и в дальнейшем защищать интересы своих инвесторов. En+ будет информировать о своих дальнейших шагах при первой возможности.

США 6 апреля ввели санкции в отношении ряда российских должностных лиц и бизнесменов. В перечне - несколько компаний, связанных с Дерипаской: "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", "Русские машины" и "Группа ГАЗ", B-Finance, "Базовый элемент" и En+.

В американском Минфине заявили, что "Русал" могут исключить из санкционного списка США, если совладелец компании Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. Срок завершения сделок с компанией продлили до 23 октября.