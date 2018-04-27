Лидер оппозиции Армении требует отставки кабмина и досрочных выборов

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1 мая в Армении назовут имя нового премьера страны. Добившиеся ухода Сержа Саргсяна оппозиционеры акции не прекратили - они требуют избрать главой правительства "кандидата от народа" Никола Пашиняна. Правящая партия согласна на досрочные выборы, но требование оппозиции считает антиконституционным.

Многотысячные митинги, которые проходят в Армении с 13 апреля, не только парализовали центральные улицы Еревана - остановилась работа всех крупных предприятий. И, судя по всему, в нормальное русло ситуация вернется только после избрания нового премьера, который устроит оппозицию, передает "ТВ Центр".

Утром марши - вечером митинги. На улицах – тысячи людей. Даже те, кто продолжает работать, все равно выходят к дороге, чтобы показать свою солидарность с общим движением.

В основном, акции проходят с песнями и танцами. В руках только флаги Армении и плакаты. В один из дней на площадь Республики пригнали три грузовика и стучали по бортам машин молотками. Но от такой поддержки отказались, чтобы никто, в том числе западные журналисты, не увидели в молотках оружие.

"Все проходит мирно. Никто полицию не провоцирует. Уже 12-й день - это бархатная революция. Без всякого применения силы, полиция тоже идёт на встречу", - комментирует один из митингующих.

"Это не майдан. Здесь нет никаких военных действий. Люди приходят на митинг, показывая государству, что они без оружия. И мы добьёмся своего. И после каждого митинга, посмотрите на улицы - нет грязи. Люди убирают за собой, потому что мы любим наш народ, наши традиции, наш город", - продолжает другой.

Полиция не вмешивается. Руководство силовиков заверило, что не поддерживает ни одну из сторон. Правоохранители лишь сопровождают колонны и готовы оказать первую помощь.

Впрочем, иногда оппозиция переходит и к активным действиям. На днях заблокировали пограничные и таможенные посты, крупные магистрали и дорогу в аэропорт. А со сцены лидер движения Никол Пашинян поставил ультиматум: если правящая Республиканская партия выдвинет своего кандидата на пост премьера, то оппозиция заблокирует все правительственные здания.

"У меня сейчас больше легитимности приказывать силовым структурам, чем у Карапетяна (врио премьер-министра Армении Карен Карапетян – прим. ред.). Он не осознаёт сложившуюся ситуацию. Карапетяну следует безоговорочно и без условий признать победу нашей революции и не проявлять каких-либо пожеланий оставаться у власти. Мы требуем единогласной и безоговорочной капитуляции Республиканской партии Армении", - заявил Пашинян.

Ультимативную форму разговора с властью Пашинян стал использовать после отставки Сержа Саргсяна. Премьер сделал это, чтобы показать свою солидарность с народом, но оппозиция восприняла это как свою личную победу. Хотя до победы ещё далеко. Республиканская партия, за которую на последних выборах проголосовали почти 50%, отказалась выполнять требования по передачи власти движению "Елк". Те на последних выборах набрали только около 8%. И это при явке в 60%.

"Есть люди, которые недовольны, но как их посчитать? Одни граждане хотят, чтобы Никол Пашинян стал премьером, другие - другого кандидата. Вы знаете какую-либо страну, в которой премьера выбирают на улице? Вот почему мы предлагаем провести внеочередные выборы. В любом случае конституция не запрещает им представлять свою фракцию в Национальном собрании, представить свою кандидатуру и попробовать победить", - указал Карапетян.

В ситуацию вмешался президент Армен Саркисян. Он провёл встречу с представителями парламентских партий и договорился действовать в рамках конституции.

"Так как Серж Саргсян трезвой оценкой открыл ворота, ведущие в Новую Армению, так же все политические силы, особенно, представленные в Национальном собрании, должны в мире и согласии проторить эту дорогу, руководствуясь конституцией. Мы все готовы с должным прилежанием реализовать ту историческую миссию, которая выпала нам, и в этот судьбоносный для нашего народа момент сделать этот шаг", - говорится в заявлении Саркисяна.

Согласно закону, чтобы стать премьером, кандидат должен набрать большинство голосов в парламенте - 53 из 105. У правящей республиканской партии - такое большинство есть - у них 58 мандатов. Оппозиция сейчас пытается перетянуть оппонентов на свою сторону. В среду распалась правящая коалиция. Часть депутатов из "революционного содружества" тоже присоединилась к протестам.

"Мы попытались принять участие в мирном урегулировании ситуации очень спокойно и разумно, и я думаю, что мы сыграли хорошую роль. Наша цель - найти мирные решения без насилия, тогда наша страна победит", - уверен представитель верховного органа Армянской Революционной Федерации "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян.

В объединении "Елк", которое выдвинуло Пашиняна кандидатом на пост премьера, девять депутатов. Еще 31 мандат у фракции "Процветающая Армения", правда, на сторону оппозиции они встали всего за час до отставки Саргсяна. Сейчас Паршинян может рассчитывать максимум на 47 голосов, но он уверен, что его поддержит и кто-то из республиканцев.

"Сейчас идут консультации. Он заявляет о своей позиции. Политический консенсус многих партий вокруг этого вопроса уже состоялся. Скорее всего, он будет кандидатом в премьер министры до выборов. Это должно быть результатом политического консенсуса. Но не результатом выборов на площади. Народное вече должно хватить ума не устраивать", - прокомментировал бывший премьер министр Армении (1998-1999) Армен Дарбинян.

История лидера этой революции ничем не отличается от истории обычного оппозиционера. Многие называют Никола Пашиняна фанатиком своего дела. На людях он появляется в образе Че Гевары - небритый, в камуфляже и кепке, но своим кумиром называет более популярного в либеральной среде политика Нельсона Манделу. Пашиняна отчислили из университета за прогулы, но все говорят, что за его критические статьи. Журналистом он работал в нескольких изданиях, но, не добившись славы, пошёл в политику. На выборах в 2007 году его блок стал лишь 12-м. Через год Пашинян организовал беспорядки. Был арестован, но в 2011 году амнистирован. Был членом разных партий, даже баллотировался на пост мэра Еревана, где стал вторым. В парламент он пробился на последних выборах. Объединение "Елк", куда входят три движения, получила необходимый минимум - почти 8%. Сейчас он главное лицо протестов и с помощью "давления улицы" пытается заставить власть выполнить свои требования.

"Компромисса не может быть. Мы не пойдем на закулисные договоренности. Или изберусь премьером посредством народа, или в Армении вообще не будет избран премьер", - заявил он.

При этом ситуация в Армении действительно развивается как сугубо внутриполитическая. И власти, и тот же Пашинян встречаются с послами разных государств. Обе стороны исключают внешнее вмешательство, а отношения с Москвой называют стратегически важными. Россиян просят не переживать и сами армяне (см. видео).

Армения - стратегически важный для России регион. Тут находится наша единственная военная база в Закавказье. Армения - член ОДКБ. Так что на Западе эта ситуация мало кого устраивает. Во многом именно поэтому в стране с населением в три миллиона человек - более двух тысяч американских дипломатов. Российских - для сравнения - чуть больше 50. В стране действуют более трёх тысяч НПО, по одному на тысячу человек. Это правозащитные организации и частные фонды, например, "Открытое общество" Джорджа Сороса. От воздействия так называемой "мягкой силы" Армению пока защищает ее исторический опыт и национальное единство. Народу хватает мудрости решать свои внутренние проблемы самостоятельно с помощью диалога. Именно поэтому в Армении не дошло до "цветной революции" и хаоса. Вопрос, хватит ли политического иммунитета для решения кризиса мирным путём.

Никита Васильев, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов, Ереван, Армения, "В Центре событий".