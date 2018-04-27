В Самаре после хлопка вспыхнула многоэтажка, есть пострадавшие

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В центре Самары после хлопка - предположительно, бытового газа - вспыхнул пожар в многоэтажке. Загорелась квартира на верхнем этаже высотки со сложной архитектурой. Инцидент произошел на улице Садовой, рядом с театром. По данным МЧС, два человека пострадали, в каком состоянии они находятся, пока не сообщается.

В Самаре произошел крупный пожар в центре города. Как сообщают очевидцы, после громкого хлопка загорелась квартира на последнем этаже высотки на пересечении улиц Ульяновской и Садовой.

"Горела квартира в жилом доме на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, двое пострадавших, погибших нет. Пятнадцать человек эвакуировали", - сообщили РИА Новости в региональном МЧС.

Инцидент произошел рядом со зданием театра. В настоящее время пожар локализован, идет ликвидация.