Журнал Newsweek поместил Путина на обложку нового номера
Американский журнал Newsweek поместил Владимира Путина на обложку своего нового номера. Президенту России посвящена главная статья выпуска под названием "Новый железный занавес".
Американский журнал Newsweek поместил на обложку своего свежего номера фотографию президента России Владимира Путина. Главе государства посвящена главная статья выпуска.
Изображение российского президента сопровождается текстом: "Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделять и властвовать в Европе". Тема номера - статья о взаимоотношениях России, Венгрии и других европейских стран.
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