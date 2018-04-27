В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека

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Четверо рабочих пострадали при обрушении части храма в Краснодаре. Это строящийся объект - прихожан внутри не было. Назначена доследственная проверка.

В Краснодаре обрушилась часть строящегося храма, передает РИА Новости. В результате ЧП пострадали четверо рабочих, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

"Это строящийся объект, поэтому прихожан там ещё не было", - уточнила старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Наталья Смяцкая.

По словам представителя ведомства, пока сложно сказать, какая именно часть здания обрушилась - опалубка или крыша, так как всё в завалах. Назначена доследственная проверка.

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