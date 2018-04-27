Москва и Минск обсуждают создание единого трейдера для поставок молока

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В Министерстве сельского хозяйства России сообщили об обсуждении с белорусской стороной создания единого трейдера для поставок молока на российский рынок. Компания будет осуществлять все поставки и Белоруссии и контроль за качеством и ценой продукции.

Россия и Белоруссия намерены создать единого трейдера для поставок молока на российский рынок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российское Министерство сельского хозяйства.

"В результате переговоров были достигнуты договоренности по объемам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор неоднократно по различным причинам вводил и снимал ограничения на поставки белорусской продукции , а также усиливал лабораторный контроль. Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил в интервью "РИА Новости", что белорусские поставщики сухого обезжиренного молока "откровенно демпингуют при поставках на российский рынок". Министр посоветовал им искать другие рынки сбыта.