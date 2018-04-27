Костин попросил у Путина списать с его счета в ВТБ 104 тысячи рублей

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Владимир Путин поручил Минобороны принять участие в издании нового российского атласа мира. Выступая в Санкт-Петербурге на заседании попечительского совета Русского Географического общества, президент отметил, что гриф секретности на многих военных картах уже устарел. Материалы Минобороны должны быть доступны для гражданских целей, в том числе для выпуска туристических карт.

Новый российский атлас мира, который не будет искажать "историческую и географическую правду", президент предложил подготовить при активном участии экспертов Русского географического общества, Росреестра, Минобороны, рассказал "ТВ Центр". Военное ведомство попросил обеспечить доступность своей картографии, ведь гриф секретности на многих картах, по убеждению президента, устарел. И может помочь составителям атласа.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали ещё в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира. Подчеркну, тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота. Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малый Ярославец, а Ливингстон – на самом деле Смоленск", - заявил Путин.

Русское географическое общество разработало концепцию профильного образования. То, о чем много лет говорили эксперты и педагоги, готово. Курс географии вскоре будет утверждён Минобрнауки. Обсуждали и другие разработки.

"Считаю важной и инициативу РГО присваивать новым улицам российских городов имена наших великих географов и путешественников. Первой на эту идею откликнулась Москва. Имена Дмитрия Анучина, Петра Семёнова-Тян-Шанского, Михаила Певцова и Александра Воейкова обрели улицы на юго-западе столицы. Там, где уже увековечена память других выдающихся членов РГО: Обручева, Вавилова, Вернадского, Миклухо-Маклая. Рассчитываю, к таким инициативам подключатся и другие регионы России", - отметил президент.

Зашла речь о восстановлении лесов. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что в результате сильнейших природных пожаров серьёзно пострадало Иркутское лесничество, и предложил президенту решение проблемы.

"Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени. Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей", - попросил член попечительского совета РГО Андрей Костин.

"Теперь я понимаю, зачем вы меня сюда приглашаете. Конечно, не возражаю", - ответил президент.

Сертификат, подтверждающий пожертвование, и точные координаты места, где будут расти сосны, Путину подготовили сразу же, на заседании.

"Вы за деньгами уже идёте? Страшные люди эти банкиры", - пошутил Путин.

В этот же день Владимир Путин провел встречу с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Владимир Путин призвал депутатов уделить внимание просветительской работе, подчеркнул необходимость совершенствования страховой системы в медицине и развития цифровой экономики в регионах. Решение задач, обозначенных в послании Федеральному Собранию, назвал "исторической необходимостью".

"Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит и от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством Российской Федерации. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной. Ещё одна тема – это обеспечение обратной связи с избирателями. Надо как можно больше общаться с людьми, встречаться с ними регулярно. Будьте рядом с ними, будьте доступны, в том числе в трудных, непростых для граждан ситуациях", - отметил Путин.

Члены Совета законодателей вносили президенту предложения, как и что нужно решить в каждом конкретном регионе. Президент записывал.

"Нарисовал, как курица лапой. Сам не могу разобрать. Спешу. Очень много интересных предложений", - отметил глава государства.

Обсуждался один из важных пунктов послания президента Федеральному Собранию – качества и доступности медицинской помощи в сельской местности.

"Но что касается первичного звена, то здесь, в том числе, из-за наших недоработок, коллеги, из-за отсутствия контроля и качества принимаемых решений, возникли проблемы. И проблемы серьёзные. Не услышали людей, их тревоги, просьбы. Именно представительная власть. В результате из-за формального, бумажного подхода к делу позакрывали многие лечебные учреждения", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Дефицит среднего медперсонала во врачебных амбулаториях в регионах порядка 200 тысяч человек. Предложение сформировать программу целевого набора подготовки среднего медперсонала прозвучало незамедлительно.

"То, что произошло – сокращение ФАПов, оно произошло за счет чего? За счет того, что легче всего было закрывать эти ФАПы. Отчитались о закрытии и сокращении, и все. А то, что людям надо за 100 километров надо куда-то ехать, об этом никто не подумал", - заявил Путин.

Несколько часов оживленной дискуссии и диалога "по существу". Поздравляя присутствующих с днем российского парламентаризма, который отмечается сегодня, глава государства пожелал всему депутатскому корпусу страны и членам Совета Федерации успехов и плодотворной работы.

Анастасия Мартынова, Егор Миронов, "ТВ Центр"