В Белом доме прошли переговоры Трампа и Меркель

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В пятницу в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. Главные темы беседы двух лидеров: межкорейский мирный процесс, иранский атом, проблемы международной безопасности и экономические вопросы. Высказались лидеры также и на тему антироссийских санкций.

Вашингтону и его партнерам необходимо заручиться гарантиями того, что Иран "даже близко не подберется" к разработке ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что "Иран повсюду, где есть проблемы".

"На сегодняшней встрече я и канцлер обсудили Иран. Иранский режим разжигает насилие, проливает кровь по всему региону. Мы должны гарантировать, чтобы этот смертоносный режим даже близко не подобрался к ядерному оружию, чтобы Иран прекратил распространение своих опасных ракет и поддержку терроризма", - цитирует американского лидера "Интерфакс". Позиция Меркель - соглашение по иранской ядерной программе несовершенно и не решает все проблемы, но является фундаментом.

Наиболее проблемными темами переговоров Трампа и Меркель в Белом доме стали пошлины на металлы и увеличение военных расходов Северо-Атлантического альянса. Канцлер уже пообещала, что Германия увеличит расходы на оборону в 2019 году до 1,3% от ВВП.

Лидеры также обсудили и саммит лидеров КНДР и Южной Кореи. "Мы встречаемся в день, когда становится очевидно, что сила, на которую делал ставку президент Трамп - сохранение санкций против КНДР - привели к успеху. Встреча между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном стала первым шагом на пути, который, стоит надеяться, продолжится. Мы будем бдительно следить за прекращением нуклеаризации и созданием на Корейском полуострове безъядерной зоны", - подчеркнула Меркель.

Ещё одна острая тема - влияние антироссийских санкций на немецкий бизнес. Отвечая на вопросы журналистов, Меркель дала понять, что предпринимателям в ее стране пока рано рассчитывать на изменение ситуации.

"Никто не заинтересован в том, чтобы выстраивать плохие отношения с Россией. Но в конфликтных вопросах, таких, как, например, ситуация в Украине, мы должны говорить начистоту", - призвала она. Трамп, в свою очередь, вновь указал, что вел себя очень жестко по отношению к Москве. Он высказался при этом за нормализацию отношений между странами.

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