Грузинский наемник рассказал о причастности Парубия к трагедии 2 мая в Одессе

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Стали известны новые детали в деле о трагедии в одесском Доме профсоюзов. С разоблачением высокопоставленных киевских чиновников выступил один из непосредственных участников тех печальных событий. Это грузинский наёмник, который также ранее признался, что был снайпером, стрелявшим по людям на Майдане. В интервью изральским журналистам он рассказал, что в Одессе выполнял приказы Андрея Парубия, ныне спикера Верховной Рады. Заданием было устроить беспорядки и поджоги.

На кадрах, снятых 2 мая 2014 года в уже горящем Доме профсоюзов, Цезари Баджалидзе нашел себя, тем самым подтвердив – он там был и знает, что произошло на самом деле, рассказал "ТВ Центр".

"Было сказано, что в Одессе проходит "антимайдан". Наша задача – их разогнать, палатки уничтожить", - пояснил Баджалидзе.

Отряд грузинских наемников кочевал по стране. Их бросали туда, где вспыхивали антимайдановские настроения. В Одессу из Киева прибыли пять автобусов. Мирный митинг был запланирован на 2 мая. В какой-то момент в шествие вклинились молодые люди с палками и бутылками. Направлял их как раз Баджалидзе. В интервью наемник назвал фамилию того, кто ему отдавал приказы.

"Парубия приказ был – ломать все, жечь все, что будет на дороге. В Одессе командовал он. Он дал четкую команду – приехать, выйти, разрушить все, поджечь и уйти", - рассказал он.

Андрей Парубий, сегодня спикер Верховной Рады, во время событий 2014 года – так называемый комендант Майдана. Фактически именно он руководил беспорядками. Баджалидзе не видел Парубия в Одессе 2 мая, но, как говорит, выполнял именно его приказы.

"Пожарные машины едут. Заблокировать дорогу и не пропускать был дан приказ. Парубий дал этот приказ. Парубий дал приказ пожарную машину захватить и пустить ее вперед. Ловушку им сделали такую, что они должны заходить в это здание. Больше они никуда не могут деться", - пояснил наемник.

Ловушка – действительно точное определение. Провокаторы таранили мирных людей пожарными машинами, окружили их. Единственное укрытие – Дом профсоюзов, на площади перед которым уже горели палаточный городок и покрышки. Люди зашли в здание.

"Он же не мог заранее знать, что люди в Дом профсоюзов пойдут. Он дал приказ их сжать, поджечь палатки. Это было изначально. Но когда люди забежали туда, у него, видимо, аппетит вырос. Он сказал: "Не выпускать никого". Люди уже начали кричать и из окон вылазить", - рассказал Баджалидзе.

Баджалидзе указал на еще одну важную деталь – полное бездействие правоохранительных органов. Действительно, на многочисленных кадрах уличных беспорядков сотрудники милиции либо отсутствуют, либо просто наблюдают за происходящим. Грузинский наемник не исключил, что соответствующее распоряжение мог отдать Парубий. Так же, как и вмешаться в работу пожарной службы. У горящего Дома профсоюзов не было ни одной спецмашины. Хотя звонков на пульт пожарной охраны были сотни.

Цезари Баджалидзе называет себя снайпером "майдана". Говорит – был в центре Киева в кровавые февральские дни 2014 года и видел, как другие наемники стреляли в людей.

Профессиональный военный приехал на Украину в конце 2013 года ради денег. Грузинский отряд сформировал близкий к беглому президенту Саакашвили Мамука Мамулашвили. Обещали по пять тысяч долларов. В итоге не заплатили ни цента. В одном из разговоров с Мамукой Цезари узнал имя основного спонсора украинской революции достоинства.

"Мамулашвили я встретил вечером и сказал: "Давай деньги, я умываю руки!". Он сказал: "Деньги должен дать Саакашвили". А Саакашвили должен дать Порох. Я не знаю никакого Саакашвили, ни Пороха. Ну в последствии я узнал, кто такой Порох. Это был разговор за Порошенко", - сказал Баджалидзе.

Пожар в одесском Доме профсоюзов унес жизни 42 человек. Виновные не установлены до сих пор. Также как остаются на свободе и снайперы "майдана". Один из них – Иван Бубенчик – два года назад рассказал, как стрелял в бойца "Беркута" и убил еще несколько человек. Предполагаемый убийца задержан, но суд никак не может избрать ему меру пресечения. Очередное заседание состоялось в пятницу. А прокуратура не может сформулировать обвинение. Следствие уже отказалось от ключевой статьи – "умышленное убийство", заменив ее более мягкой "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". При этом в Генпрокуратуре Украины заявили, что процесс Бубенчика станет самым прозрачным в современной истории страны.

"ТВ Центр"