Депутат Рады потребовал отобрать у России Крымский мост

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Депутат Верховной Рады считает, что Россия обязана отдать Украине Крымский мост. По его словам, это будет частью "большой контрибуции". Также он предложил следить за всеми, кто приезжает на полуостров и публично высказывать им предупреждение за "незаконные действия".

Россия должна передать Украине мост через Керченский пролив, заявил депутат Верховной Рады и лидер "Меджлиса крымско-татарского народа" (деятельность организации запрещена в России, - прим. ред.) Рефат Чубаров.

"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", — приводит его высказывание РИА Новости.

По его мнению, для эксплуатации моста нужно создать международный консорциум, которому Россия и передаст сооружение.

Также Чубаров предложил следить за всеми, кто приезжает на полуостров и публично высказывать им предупреждение за "незаконные действия". По его словам, введение санкций против лиц, посещающих Крым, уже обсуждается "некоторыми правоохранительными структурами".

Ранее стало известно, что украинские радикалы решили попытаться заблокировать движение по Крымскому мосту. Один из лидеров "Меджлиса" Ленур Ислямов отметил, что транспорт, проезжающий в Крым будет фиксироваться, а против людей, попадающих таким образом на полуостров будут вводиться санкции.

В самом Крыму заявление Ислямова назвали "маразматическим".