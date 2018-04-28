Великобритания отказалась признавать российские дипломы об образовании

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Частное образование в Великобритании теряет свою привлекательность для россиян, отметили в российском посольстве в Лондоне. Там добавили, что свою роль тут сыграло и решение британской стороны заблокировать заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании.

Великобритания отказалась заключать соглашение с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом рассказали в российском посольстве в Лондоне, передает "Интерфакс".

Также в диппредставительстве сообщили, что в английских школах проводятся "различные политизированные опросы и антироссийские высказывания педагогов, что не делает обучение комфортным для российских учеников".

"Таким образом, неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с Brexit убытки", - отметили в посольстве.

Также диппредставительство, со ссылкой на британские СМИ, сообщает о значительном сокращении числа учеников-россиян в британских частных школах за последние два года – почти на 40%. В посольстве связывают столь значительное снижение с ухудшением отношений на фоне антироссийской кампании.

"Обнародованные Советом независимых школ цифры обращают на себя внимание. На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы", - отмечает российское посольство в Лондоне.

В пятницу газета The Daily Telegraph рассказало о данных Совета независимых школ. Согласно этим показателям, число учеников из России в британских частных школах уменьшилось за два года, с 2015 года, с 2795 человек до 1699 человек, что означает спад на 40%, передает ТАСС. Сам Совет не приводит объяснения этому факту.

При этом газета The Guardian отмечает, что средняя стоимость обучения в элитных учебных заведениях Великобритании в 2018 году впервые поднялась до 17 тысяч фунтов в год (около 24 тысяч долларов), а стоимость учебного года в престижной школе-интернате достигла 33 тысяч фунтов (около 46 тысяч долларов).