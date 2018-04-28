В Кирове возбуждено уголовное дело из-за падения мальчика в яму у детского сада

Теги: киров Происшествие росгвардия

В Кирове возбуждено уголовное дело после того, как на территории детского сада едва не погиб трёхлетний ребёнок. Малыш провалился в глубокую яму с водой. Его спасли сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы неподалёку. Теперь сады и школы города ждут внеплановые проверки.

Сотрудники Росгвардии - прапорщики Александр Адеков и Сергей Кокорин - после вызова помощи оказались на территории детского сада на улице Маклина всего за две минуты. Экипаж патрулировал улицы. Такая оперативность спасла жизнь двухлетнему мальчику. Во время прогулки ребенок упал в яму, которая образовалась из-за провала грунта, передает "ТВ Центр".

Свидетелями происшествия стали сотрудники соседнего офиса. Они сняли видео спасения и выложили его в соцсети.

Сергей Кокорин не растерялся. Он обвязался веревкой и спустился вниз в поисках ребенка. Снаружи мальчика не было видно.

"Эта яма глубиной три метра. Она по диагонали туда уходила - под садик. И ребенок лежал в конце ямы вниз головой, землей присыпан. Там все вперемешку: вода, снег, грязь," – рассказал сам сотрудник Росгвардии Сергей Кокорин.

Он нащупал ребёнка и взял на руки. А его напарник вытянул обоих на поверхность. Потом забрал ребенка и побежал к дороге навстречу скорой помощи.

"Когда в руках нес, ребенок, чувствую, что не может вздохнуть. У него спазм начался. И понял, что скорее всего у него загрязнены дыхательные пути. И пальцем прочистил дыхательные пути, и ребенок начал уже вдыхать", - отметил сотрудник Росгвардии Александр Адеков.

Мальчик наглотался воды и едва не погиб. Но вовремя оказанная помощь спасла ему жизнь.

"В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Он находится под присмотром медицинских работников. На месте сейчас работает следователь Следственного комитета, а также специальные службы. Территория инцидента будет тщательным образом исследована, установлены причины образования данной ямы. А также предприняты все необходимые меры для того, чтобы обезопасить нахождение там детей", - рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СКР Кирова Елена Феник.

Следователи возбудили уголовное дело. В свою очередь, администрация Кирова в ближайшее время намерена провести внеплановую проверку всех садов и школ города.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".