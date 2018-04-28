Пожары охватили более 170 тысяч гектаров леса в России

Теги: пожар лес Происшествие россия

Более 100 тысяч гектаров горит в Амурской области. Всего по России природные пожары охватили уже более 170 тысяч гектаров.

Природные пожары охватили уже более 170 тысяч гектаров леса по всей России. Только в Сибири площадь возгораний за сутки увеличилась ещё на треть. На территории региона действует режим ЧС, передает "ТВ Центр".

Ещё тяжелее обстановка на Дальнем Востоке. В Амурской области горит более 100 тысяч гектаров. Борьбу с огнём ведут и на земле, и с воздуха. Условия тяжёлые. Уровень задымлённости высокий. Из-за сухой ветреной погоды пламя быстро распространяется и местами практически вплотную подходит к жилым домам.

Крупный пожар удалось локализовать в Хинганском заповеднике. Он пылает уже больше недели. В отношении руководства возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".