Трамп и Меркель обсудили санкции против России

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​Визит Ангелы Меркель в США - в центре внимания западных аналитиков. Канцлер Германии прибыла в Вашингтон практически сразу после французского президента Эммануэля Макрона. Правда, приём оказался не таким тёплым.

Встречая Меркель на пороге Белого дома, Дональд Трамп обошелся без дружеских похлопываний и жарких объятий, как еще недавно это было с Эммануэлем Макроном, но все же расцеловал канцлерин. А уже перед прессой первым делом поздравил Меркель с переизбранием, сообщает "ТВ Центр".

Чуть смущённая таким приемом, фрау Меркель улыбалась, но не кокетничала. Еще свежа в памяти прошлогодняя встреча, когда Трамп вообще не подал ей руки, даже несмотря на просьбы фотографов.

Впрочем, и сейчас он не заигрывал с ней, как недавно с Макроном. Хотя, судя по всему, был в прекрасном расположении духа. Как раз перед встречей с Меркель Конгресс США обнародовал доклад о вмешательстве России в американские выборы. Никакой руки Москвы после долгого расследования обнаружить так и не удалось.

"Прекрасный доклад. Они не нашли никакого тайного сговора. Я так и знал. Никаких согласованных действий, ничего. Это охота на ведьм. Вот и все. Не было тайного сговора с Россией!", - заявил Трамп.

На переговорах с Меркель найти общие решения по ключевым вопросам у Трампа, похоже, тоже не получилось. Вводить ли новые пошлины для Евросоюза с 1 мая - последнее слово канцлерин сухо оставила за президентом США. Ничего личного, только бизнес - так оценила общение двух лидеров влиятельная Washington Post.

"В отличие от президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Ангела Меркель отказалась льстить Трампу, чтобы завоевать его расположение. Она держит его на расстоянии. Канцлер очень осторожна. Трамп же нахальный. И в этом природа конфликта, которая мешает найти консенсус. При том, что рейтинги одобрения Трампа в Германии ужасны. Только 11% немцев доверяют президенту США", - отметило издание.

В свою очередь, Трамп снова призывал Меркель заставить Европу платить за военное прикрытие, которое обеспечивает НАТО. На пресс-конференции зашла речь и об антироссийских санкциях, новым витком Москве которых грозят из-за океана - но о поддержке очередных запретов канцлерин ответила уклончиво. Словно побоялась признаться, что в самой Германии, наоборот, бизнесмены призывают отменить ограничения. Но в Вашингтоне Меркель оказалась отодвинута на второй план, подвел итог ее рабочего визита крупнейший немецкий таблоид Bild.

"Трамп старался, насколько это возможно, развеять впечатление, что после американских гастролей Макрона канцлеру Германии тоже разрешено занять место у стола. Но только с краю. Никаких компромиссов лидеры не достигли. Даже в вопросе антироссийских санкций и прокладке газопровода "Северный поток 2" лидеры не пришли к согласию. Если говорить откровенно: самая могущественная женщина в мире, по версии Forbes, уехала домой с пустыми руками", - сообщает газета.

Сравнения с Макроном преследовали Меркель с самого начала поездки. Французский президент провел в США три счастливых дня, полных намеков на тесное сотрудничество, канцлер же была только три часа - лететь через океан ей пришлось гораздо дольше, чем общаться.

Борис Иванин, "ТВ Центр".