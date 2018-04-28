В КНДР назвали договоренности с Южной Кореей "путем в новую эру"

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Договорились положить конец полувековой войне. Мировые СМИ обсуждают итоги встречи лидеров Северной и Южной Кореи. Главным результатом стало подписание исторического соглашения. Уже в этом году стороны планируют объявить об окончании вражды и взять курс на ядерное разоружение.

"Начало пути в новую эру" - именно так охарактеризовало эпохальную встречу лидеров Северной и Южной Кореи Центральное телеграфное агентство КНДР. В тексте сообщения подчеркивается, что это движение в направлении национального объединения, мира и процветания, передает "ТВ Центр".

"Историческая встреча в Панмунджоме состоялась благодаря безграничной любви нашего верховного руководителя к народу и стремлению к самоопределению", - отметило Центральное телеграфное агентство КНДР.

Между тем, некоторые западные СМИ поначалу сомневались, узнают ли вообще северокорейцы о сенсационных заявлениях, что были сделаны по итогам переговоров. В частности, о намерении подписать мирный договор и "заморозить" ядерную программу. И наконец – объединить 80-милионный народ.

На встречу Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина бурно отреагировала американская пресса. Издание Time скептически отнеслось к началу "любовных отношений" между двумя Кореями, отметив, что странам на пути к объединению нужно преодолеть серьезные препятствия. Тему развивает Wall Street Journal.

"Мистер Мун предложил заключить мирный договор, который формально закончил бы Корейскую войну. Если так, то южнокорейский лидер рискует заключить сделку быстрее, чем это было бы удобно Соединенным Штатам", – отмечает издание.

Действительно, Белому Дому в этой ситуации приходится резко менять риторику. Ведь еще недавно Дональд Трамп называл Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой" и отправлял к берегам Корейского полуострова авианосные группы. Теперь же президент США пишет восторженные твиты.

"После неистового года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет", - подчеркнул Трамп.

Последняя оговорка не случайна. Эксперты считают, что Соединенные Штаты вряд ли легко откажутся от подстрекания к конфликту на Корейском полуострове. Угроза в лице Пхеньяна нужна Вашингтону, прежде всего, для сдерживания Китая.

"Сближение Северной и Южной Кореи стало возможным, как ни странно, благодаря очень агрессивному поведению Соединенных Штатов Америки в последнее время. Именно это поведение спровоцировало интерес двух Корей к сближению. Они поняли, что дальше ситуация уже будет переходить в зону абсурда", - отметил политолог Алексей Мухин.

В свою очередь, Россия будет поддерживать стремление КНДР и Южной Кореи к разоружению и денуклеаризации, уже заявили в МИД. Кроме того, Москва готова продвигать совместные экономические проекты с Пхеньяном и Сеулом.

Егор Киселёв, Павел Румянцев, "ТВ Центр".