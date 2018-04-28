На Украине растет число желающих продать свои органы

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Украинские СМИ узнали, что все больше граждан страны торгуют своими органами. Для этого им приходится ездить в Турцию, где узаконена трансплантация по договору дарения.

Всё больше украинцев решаются продать свои органы. Для этого они ездят в Турцию. Там узаконена трансплантация по договору дарения. Об этом сообщили украинские СМИ, передает "ТВ Центр".

Независимое расследование провели журналисты одного из украинских телеканалов. Люди обращаются к чёрным трансплантологам из-за безденежья. Торговля органами в стране - вне закона. Разрешена только пересадка от членов семьи. Однако скоро на Украине стартует программа по трансплантации почек от неродственного донора. На это выделят 112 миллионов гривен.

А накануне, 27 апреля, исполняющая обязанности украинского министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Украине стоит развивать направление трансплантации и донорства. Ведь операции в стране стоят намного дешевле, чем за рубежом.